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16 сентября, 15:10

Происшествия

Суд освободил 4 дальнобойщиков по делу об атаке на военные аэродромы России

Фото: МАХ/"#Кобзевнасвязи"

Мосгорсуд изменил меру пресечения четырем фигурантам дела об атаке на военные аэродромы России с использованием беспилотников. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Речь идет о водителях Андрее Меркурьеве, Александре Зайцеве, Михаиле Рюмине и Сергее Канурине. Им изменили меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий.

В свою очередь, адвокат Зайцева Оксана Ольгердт подтвердила агентству освобождение своего подзащитного.

Украинские военные впервые атаковали дронами Сибирь 1 июня 2025 года. Аппараты вылетали из фуры и двигались в сторону военной части в поселке Среднем. В результате украинской стороной был совершен один сброс на старое здание в Новомальтинске. Большегруз после произошедшего был блокирован.

Также Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дронов ударили по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Украинский президент Владимир Зеленский взял ответственность за атаки. При этом жертв среди военнослужащих и гражданских не было.

Позднее Минобороны РФ сообщило о задержании некоторых участников атак.

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