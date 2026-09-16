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16 сентября, 15:33

Общество

Мурашко назвал голодание неэффективным при похудении

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Голодание само по себе неэффективно при похудении, безопасное уменьшение массы тела возможно при планомерном создании устойчивого дефицита калорий. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на лекции "Здравоохранение России: профилактика, инновации, здоровое долголетие" на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, передает ТАСС.

При этом, подчеркнул министр, необходимо составлять сбалансированный рацион с учетом индивидуальных особенностей каждого человека. Только в этом случае процесс снижения веса не нанесет вреда организму.

Кроме того, Мурашко обратил внимание на необходимость осторожного подхода к приему витаминов и микронутриентов. Их включение в рацион допустимо исключительно по медицинским показаниям, в противном случае возможны негативные последствия для здоровья.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев предупредил, что очень жесткие ограничения в питании и высокая физическая нагрузка могут поспособствовать возвращению сброшенных килограммов. Так организм реагирует на стресс. Для контроля веса специалист рекомендовал не пропускать приемы пищи и больше ходить.

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