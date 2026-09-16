Мурашко назвал голодание неэффективным при похудении

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Голодание само по себе неэффективно при похудении, безопасное уменьшение массы тела возможно при планомерном создании устойчивого дефицита калорий. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на лекции "Здравоохранение России: профилактика, инновации, здоровое долголетие" на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, передает ТАСС.

При этом, подчеркнул министр, необходимо составлять сбалансированный рацион с учетом индивидуальных особенностей каждого человека. Только в этом случае процесс снижения веса не нанесет вреда организму.

Кроме того, Мурашко обратил внимание на необходимость осторожного подхода к приему витаминов и микронутриентов. Их включение в рацион допустимо исключительно по медицинским показаниям, в противном случае возможны негативные последствия для здоровья.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев предупредил, что очень жесткие ограничения в питании и высокая физическая нагрузка могут поспособствовать возвращению сброшенных килограммов. Так организм реагирует на стресс. Для контроля веса специалист рекомендовал не пропускать приемы пищи и больше ходить.

