Диетолог Калинчев: жесткие ограничения в питании приводят к срыву и набору веса

Фото: 123RF.com/sabthai

Слишком жесткие ограничения в питании в сочетании с высокой физической нагрузкой могут привести к возвращению сброшенного веса. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на врача-эндокринолога и диетолога Алексея Калинчева.

По его словам, долго придерживаться режима с сильным дефицитом калорий и изнурительными тренировками обычно не получается. Через 2–3 месяца человек может отказаться от ограничений и вернуться к привычному питанию, после чего вес начинает быстро расти.

Калинчев объяснил это реакцией организма на продолжительный стресс. В качестве примера он привел ситуацию, когда после потери пяти килограммов человек впоследствии набирает десять.

Врач объяснил, что краткосрочные периоды строгих диет и интенсивных тренировок не могут заменить постоянный режим. Для контроля веса он рекомендует регулярно питаться и сохранять умеренную ежедневную активность, например проходить около 10 тысяч шагов.

Диетолог отметил, что повторение циклов "жесткая диета – отказ от ограничений – набор веса" на протяжении многих лет может усложнить похудение. В результате человек может начать искать быстрые решения проблемы, включая препараты или хирургическое вмешательство.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева рассказала, что ожирение диагностировано примерно у каждого третьего россиянина, еще около трети жителей страны имеют избыточный вес. В общей сложности не менее 40 миллионов человек страдают от избыточного веса или предожирения.

Для профилактики заболевания специалист рекомендовала скорректировать пищевые привычки и повысить физическую активность. При диагностированном ожирении Мокрышева призвала не принимать препараты самостоятельно – лечение должно проходить под наблюдением врача.

