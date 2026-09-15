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15 сентября, 14:16

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл пешеходный мост в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Новый пешеходный мост появился на Болотной набережной под Малым Каменным мостом. В торжественной церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в окрестностях продолжается реконструкция кинотеатра "Ударник", было отреставрировано общественное пространство "ГЭС-2", обустроена площадь перед объектами и расширена набережная.

"Возникла идея, чтобы не ходить через Малый Каменный мост, пройти под ним пешеходным мостом и соединить Болотную площадь, Болотную набережную и площадь перед "Ударником" и ГЭС единым пешеходным пространством", – пояснил мэр, общаясь с жителями района.

Благодаря мосту можно будет пойти дальше на Якиманскую набережную, в Парк Горького и на Воробьевы горы. Собянин отметил, что благоустроенные набережные постепенно объединяются в единое пространство.

При этом жители столицы предложили мэру провести голосование, чтобы выбрать название для нового моста. Глава города согласился с этим и объявил, что соответствующий опрос появится на "Активном гражданине".

Длина моста достигает почти 170 метров, а ширина – 5,4 метра. Его возвели в русле Водоотводного канала, благодаря чему удалось соединить участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. Это сократило пешеходный путь от Болотной площади до "ГЭС-2" и "Ударника" почти в два раза.

Особенностью проекта стало применение редкой для столицы технологии – строительно-монтажных работ с воды. Для этого создали временную флотилию из буксиров ледокольного типа, барж различной грузоподъемности, а также колесной и гусеничной техники.

Ожидается, что в наиболее востребованное время новым мостом будут пользоваться более 1,5 тысячи пешеходов в час. Строительство моста завершило создание единого пешеходного маршрута по правому берегу Москвы-реки от набережной Тараса Шевченко через Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную до острова Балчуг.

Ранее на улице Шеногина на северо-западе Москвы появились новые тротуары и современное освещение. В рамках работ специалисты убрали воздушные линии под землю в кабельную канализацию протяженностью более 3 километров, проложили дополнительные участки ливневой канализации, по возможности расширили тротуары и заменили их покрытие.

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