Путин и Собянин открыли третью очередь парка развлечений в Нагатинском Затоне

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли третью очередь московского парка развлечений "Остров мечты" в Нагатинском Затоне в рамках празднования Дня города, 5 сентября.

Парк включает пять тематических зон: "Долина исследователей", "Территория скорости", "Деревня дримчиков", "Город мечтателей" и "Рыбацкая бухта". С открытием третьей очереди его площадь увеличилась на 200 тысяч квадратных метров.

Парк насчитывает более 20 механических аттракционов, в том числе не имеющих аналогов в России. В их число вошли "Свободный полет", "Пламя скорости", "Путь воды", "Джокер" и "Легенда вершин".

Тематическая зона "Рыбацкая бухта" представляет из себя пространство для прогулок у воды с благоустроенной набережной и оригинальным парящим мостом длиной 451 метр, аутентичными рыбацкими домиками, смотровой площадкой-амфитеатром, пирсом и фотозонами, уличной гастрономией и десятками арт-объектов.

Кроме того, в парке прошло комплексное благоустройство территории, в рамках которого специалисты высадили около 10 тысяч деревьев и кустарников. Общая длина прогулочных дорожек составляет более 5 километров. Там создано 30 точек питания.

После открытия объектов третьей очереди "Остров мечты" стал крупнейшим парком развлечений России по числу тематических зон и вошел в топ-5 парков развлечений мира по числу механических аттракционов. Общая площадь его застройки достигла 850 тысяч квадратных метров.

После открытия третьей очереди парк смогут посещать до 45 тысяч человек в день. Кроме того, на открытой части "Острова мечты" создали 1,8 тысячи новых рабочих мест, а всего там трудятся свыше 4,6 тысячи человек.

Для создания крупнейшего городского парка развлечений была выбрана Нагатинская пойма на юге Москвы. Территория площадью около 100 гектаров расположена между историческим руслом и современной судоходной частью Москвы-реки. До начала строительства эта зона представляла собой практически не благоустроенную территорию. Проект парка стал одним из крупнейших в Москве по развитию прилегающих к реке территорий.

Решение о создании объекта поддержали жители города: на публичных слушаниях и в системе "Активный гражданин" 92% проголосовавших одобрили проект. Строительство велось за счет частного инвестора – холдинговой компании "Остров мечты", председателем совета директоров которой является Амиран Муцоев. Правительство Москвы взяло на себя развитие транспортной инфраструктуры и часть работ по благоустройству прилегающей территории.

Работы шли в несколько этапов. В 2020 году в рамках первой очереди открыли кластер общей площадью 600 тысяч квадратных метров, включая крытую часть – 300 тысяч квадратных метров.

За последние годы площадь крытого парка выросла на 50%, а количество аттракционов – более чем на 80%. Появилась новая тематическая зона "Под куполом", объединяющая восемь аттракционов. На прилегающей территории создан Ландшафтный парк площадью 44 гектара, там оборудованы детские площадки, спортивные зоны, в теплое время года здесь работают летний кинотеатр под открытым небом и зоны отдыха у декоративных водоемов. Для автомобилистов предусмотрен наземно-подземный паркинг на 3,2 тысячи мест.

В 2023 году в рамках второй очереди открыли крупнейший в стране пляжный клуб городского типа Dream Beach Club с общедоступными открытыми бассейнами на 2,3 тысячи мест. Его посещают свыше 220 тысяч человек в год. В северной части ландшафтного парка работает яхт-клуб с удобствами для отдыха у воды.

Транспортную доступность парка обеспечивают станция метро "Технопарк" и транспортный узел "ЗИЛ". В настоящее время в непосредственной близости от парка, между проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком, ведется строительство станции "Остров мечты" Бирюлевской линии метро.

Ранее аттракцион "Свободный полет" в парке "Остров мечты" признали самой высокой башней падения в России. Высота конструкции составляет 68 метров. Аттракцион внесли в реестр Книги рекордов России.

