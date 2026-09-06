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06 сентября, 23:19

Общество

В России с 2027 года обновят правила допуска к донорству крови

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С 1 января 2027 года в России начнут действовать обновленные правила допуска к донорству крови и ее компонентов, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в беседе с РИА Новости.

Как пояснила парламентарий, изменения направлены на актуализацию требований и повышение безопасности процедуры – как для донора, так и для пациента, которому потребуется переливание.

В перечень временных противопоказаний дополнительно включат прием некоторых лекарственных препаратов, в том числе глюкокортикостероидов и дерматотропных средств, а также ряд заболеваний – псориаз, дерматит, хронический бронхит, язва роговицы. Кроме того, в него войдут амбулаторные стоматологические процедуры и операции на органе зрения.

Уточняется и перечень постоянных противопоказаний: скорректированы положения, касающиеся инфекционных, аутоиммунных, неврологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний, добавлены соответствующие коды МКБ-10.

Изменится порядок оформления. Для регистрации донора обязательно потребуются паспорт и СНИЛС. Анкету, информированное добровольное согласие и согласие на обработку персональных данных можно будет оформить в электронной форме и подписать простой электронной подписью. Такие согласия нужно будет предоставлять перед первой донацией в каждой организации службы крови, где человек ранее кровь не сдавал.

Электронные документы будут храниться в базе данных донорства 50 лет, бумажные – 30 лет вместо нынешних пяти.

Еще одно заметное изменение – из требований исключается максимальное число донаций крови в течение года. Сейчас это не более пяти раз для мужчин и четырех для женщин с даты первой донации. При этом медицинский контроль сохраняется: возможность и вид каждой донации определяются исходя из состояния здоровья человека.

Дрожжина считает, что обновление правил позволит точнее учитывать медицинские риски и одновременно сделать работу службы крови более современной и удобной для доноров.

Ранее депутаты от "Справедливой России" предложили ввести для доноров костного мозга налоговый вычет в сумме не менее 100 тысяч рублей. Сейчас статус "Почетный донор России" получают за сдачу крови и ее компонентов безвозмездно в определенном количестве, что дает право на ряд льгот.

Авторы законопроекта назвали донорство костного мозга важным, но констатировали, что существенные меры поддержки для таких доноров отсутствуют.

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