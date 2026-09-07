ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Киевском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На 61-м километре Киевского шоссе в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Из-за аварии движение в районе затруднено на 500 метров. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездки.

Ранее грузовик столкнулся с электропоездом во Владимирской области, из-за чего с рельсов сошли два вагона. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате водитель машины погиб. Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет. Кроме того, создан штаб для координации работы по ликвидации последствий инцидента.

