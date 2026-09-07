Интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии метро из-за человека на путях

Фото: Москва 24/Максим Денисов

На Бутовской линии столичного метро временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Уточняется, что поезда следуют с увеличенными интервалами от станции "Бульвар Адмирала Ушакова" до "Бунинской аллеи". При этом движения в обратном направлении, от "Бунинской аллеи" до "Бульвара Адмирала Ушакова", нет.

Ранее во Владимирской области около станции Бельково грузовой автомобиль столкнулся с электропоездом. Из-за ЧП с рельсов сошли два вагона.

В МЖД подчеркнули, что машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате столкновения погиб водитель автомобиля, в электричке никто не пострадал.