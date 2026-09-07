07 сентября, 08:08Происшествия
Интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии метро из-за человека на путях
Фото: Москва 24/Максим Денисов
На Бутовской линии столичного метро временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Уточняется, что поезда следуют с увеличенными интервалами от станции "Бульвар Адмирала Ушакова" до "Бунинской аллеи". При этом движения в обратном направлении, от "Бунинской аллеи" до "Бульвара Адмирала Ушакова", нет.
Ранее во Владимирской области около станции Бельково грузовой автомобиль столкнулся с электропоездом. Из-за ЧП с рельсов сошли два вагона.
В МЖД подчеркнули, что машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате столкновения погиб водитель автомобиля, в электричке никто не пострадал.