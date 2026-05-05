05 мая, 18:06

Происшествия

Школьник на мотоцикле попал под поезд в Тамбовской области

Фото: MAX/"Центральное МСУТ СК России"

В Тамбовской области 12-летний мальчик на мотоцикле погиб, попав под поезд. Об этом сообщает Центральное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 4 мая. По данным следователей, мальчик пересекал железнодорожные пути между станциями Моршанск и Коршуновка по пешеходному переходу, который не был предназначен для автотранспорта. В этот момент его сбил поезд. Спасти ребенка не удалось.

Следователи организовали доследственную проверку по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"). Ведомство установит все обстоятельства инцидента и оценит действия ответственных лиц.

Ранее машина скорой столкнулась с легковушкой и опрокинулась на стоящую на светофоре "Газель" в поселке Большевик в Подмосковье. Предварительно, столкнулись автомобиль марки Changan и машина скорой помощи, которая двигалась без пациентов. В результате столкновения пострадали два фельдшера, они госпитализированы.

