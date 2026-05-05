В Подмосковье скорая столкнулась с легковушкой и опрокинулась на "Газель"

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

В поселке Большевик в Подмосковье машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и опрокинулась на стоящую на светофоре "Газель", сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

ДТП произошло примерно в 11:15 на улице Ленина. Предварительно, столкнулись автомобиль марки Changan и машина скорой помощи, которая двигалась без пациентов. В результате столкновения пострадали два фельдшера, в настоящий момент они госпитализированы.

Ранее пять человек пострадали в аварии с автобусом в Хабаровске. Водитель наехал на световую опору. Пассажиров, получивших травмы, доставили в медучреждение.

Помимо этого, 11 автомобилей столкнулись на трассе А-350 в Забайкалье. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.

