Киберэксперт Бедеров: чтобы смартфон не перегревался, следует снимать плотный чехол

Жаркая погода может привести к перегреву смартфона, даже если на нем не запущены сложные задачи. Об этом в беседе с RT рассказал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

"Высокая внешняя температура, будь то 35 градусов на улице или 40 градусов на подоконнике над батареей, критически ухудшает теплоотвод. Устройство превращается в термос – пассивное охлаждение попросту не работает", – заявил эксперт.

При этом, по его словам, нагревает телефон не только тяжелое приложение, но и самый простой мессенджер, так как процессор переключает вычислительные ядра, а модуль связи постоянно передает данные на вышку. Значение имеет не столько сложность задачи, сколько частота этих микроциклов.

Отдельная нагрузка ложится на дисплей, так как автояркость на солнце выжимает из аккумулятора максимум. Однако по-настоящему опасные процессы идут внутри батареи.

"При перегреве свыше 45 градусов анод (положительно заряженный электрод. – Прим. ред.) разрушается лавинообразно, сокращая ресурс батареи с 3 лет до нескольких месяцев. В особо запущенных случаях возможна дилатация (вздутие) корпуса", – предупредил Бедеров.

Чтобы не доводить гаджет до вздутия, эксперт посоветовал несколько простых, но эффективных мер. Телефон стоит держать подальше от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Плотный чехол-книжку в жару лучше убрать, также как и силикон с пластиком, которые только мешают остывать. Самой грамотной тактикой специалист назвал ручное включение режима энергосбережения и поддержание заряда в промежутке 30–70%.

