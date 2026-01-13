Владельцев IPhone призвали регулярно перезагружать смартфон для борьбы с вирусами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пользователям IPhone порекомендовали не забывать о периодической перезагрузке устройства. Несложное действие поможет защитить личные данные, пишет Forbes.

Как объяснили в издании, перезагрузка закрывает все запущенные приложения, включая потенциально опасные программы. Особенно актуально это для владельцев устройств с обновлением до IOS 26, в которую вшиты патчи безопасности.

"Телефону необходима перезагрузка, чтобы убедиться, что на устройстве уже не запущены никакие вредоносные программы", – говорится в материале.

При этом единого мнения о том, как часто нужно перезапускать смартфон, нет. Агентство национальной безопасности США рекомендует делать это раз в неделю, тогда как сама Apple официальных советов по регулярности перезагрузки не дает.

Ранее в МВД предупреждали о новой мошеннической схеме с заражением смартфонов. Злоумышленники звонят гражданам, сообщают о якобы угрозе их деньгам и присылают файлы для установки, маскируя их под названия антивирусов или госструктур.

После установки такого приложения мошенники получают доступ к банковским данным и убеждают жертву перевести средства на "безопасный счет".