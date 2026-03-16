Врач Тяжельников: "Умная госпитализация" делает лечение прозрачнее и понятнее

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Проект "Умная госпитализация" сделал процесс направления в стационар прозрачным и понятным для пациентов. Таким мнением с Агентством "Москва" поделился доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.

По его словам, после определения показаний врач формирует заявку, на которую откликается стационар. Пациента могут сразу госпитализировать или пригласить на консультацию. Вместе с врачом он выбирает дальнейший маршрут, после чего запускается процесс. Обследования перед госпитализацией проводятся либо в направившей поликлинике, либо в принимающем стационаре.

Главное, отметил врач, что процесс стал персонифицированным и удобным: пациент понимает сроки и видит весь путь. При этом все строго по медицинским показаниям – от сроков до объема обследований, необходимых для безопасности лечения.

Проект уже поспособствовал сокращению сроков от получения направления до госпитализации в 1,5 раза. Помимо этого, общее число пролеченных в стационарах пациентов в 2025 году увеличилось на 100 тысяч по сравнению с 2023 годом.