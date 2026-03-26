Психолог Кольцова: дружба с коллегами снижает тревожность

Россияне могут лишится работы из-за дружбы с коллегами, сообщили СМИ. С чем это связано и реально ли построить крепкие связи на рабочем месте, разбиралась Москва 24.

Типовые сценарии

Дружеские отношения в рабочем коллективе могут привести к серьезным последствиям, включая увольнение сотрудника, сообщило издание "Абзац" со ссылкой на HR-специалиста Зулию Лоикову.

Она отметила, что многие компании, особенно крупные, зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе и запрещают работать дальним родственникам в разных подразделениях. Основная цель – предотвращение конфликтов интересов и несанкционированного распространения конфиденциальной информации.

При этом однозначного критерия, отделяющего дружеские отношения от нарушения, нет, однако существуют типовые сценарии, уточнила она.





Зулия Лоикова HR-специалист В некоторых случаях за дружбу на работе можно получить дисциплинарное взыскание или даже увольнение. Это может произойти при разглашении охраняемой законом тайны, если один из друзей имел доступ к конфиденциальным данным и раскрыл их. Также это совершение виновных действий с целью сговора, которые дают основание для утраты доверия, нарушение требований охраны труда или неисполнение должностных обязанностей, особенно при наличии других взысканий.

Эксперт отметила, что дружба между сотрудниками также нередко приводит к ненадлежащему выполнению должностных обязанностей.

"Например, у меня была практика, когда собственник небольшой компании попросил разрешить внутренний конфликт. Между коммерческим директором и руководителем отдела продаж завязались отношения. Пока они были хорошими, продажи росли. Как только они расстались, коллектив превратился в "остров взрыва": постоянные скандалы, все на повышенных тонах. Работать в такой токсичной среде стало невозможно, менеджеры начали уходить. В итоге пришлось расстаться с одним из сотрудников", – подчеркнула Лоикова.

Схожие риски присутствуют и при работе близких родственников в одной компании или подразделении. Подобные обстоятельства всегда настораживают руководство: личные отношения начинают воздействовать на рабочие процессы и могут дестабилизировать климат в коллективе, заключила она.

Общие цели и увлечения

При этом директор по персоналу Наталья Маслова отметила в разговоре с Москвой 24, что, если у коллег совпадают ценности и сотрудники находятся на одной волне, дружба способствует укреплению корпоративной культуры, поднимает настроение и сплачивает коллектив. Особенно если есть общение вне работы.

По ее словам, это может повышать продуктивность, поскольку подчиненные приходят в офис с хорошим настроением и мотивацией, зная, что увидят своих приятелей.





Наталья Маслова директор по персоналу В то же время не исключены конфликты, которые переходят в рабочие противоречия, также отражаясь на продуктивности, но в негативном ключе. Может возникнуть саботаж, нежелание делиться информацией друг с другом, общая напряженность, создание коалиций внутри коллектива.

Эксперт отметила, что конфликты между друзьями иногда возникают на фоне размытых должностных обязанностей: появляется вопрос, кто что делает, и никто не хочет брать на себя задачу, перекладывая ее друг на друга. Личные отношения здесь способны усилить негатив, потому что можно апеллировать к коллеге как к приятелю, попросив помочь с тем, что не входит в его зону ответственности, подчеркнула Маслова.

"Дополнительным источником напряжения становится приход людей в команду. Если один из друзей разделяет политику и систему ценностей нового руководителя, а другой – нет, это может привести к разногласиям. Сам руководитель также способен стать причиной ссор: иногда он сознательно выделяет фаворитов, полагая, что усиливает конкуренцию для повышения продуктивности. Но такая манипуляция ведет к обратным последствиям – от конфликтов до увольнений", – рассказала она.

Специалист предупредила: когда ссора между коллегами-друзьями начинает явно влиять на процесс, работодателю следует вмешаться. В идеале в компании должен быть медиатор, HR или психолог, который занимает нейтральную позицию, разбирает происходящее, разделяет личное и профессиональное и помогает расставить все на свои места. Однако эту функцию способен взять на себя и руководитель.

Можно сначала поговорить с сотрудниками по отдельности, услышав версию каждой стороны. Иногда следует провести общую встречу, чтобы обсудить и понять суть конфликта. Часто бывает, что противоречия связаны с эмоциями или с тем, что каждый по-своему интерпретировал ситуацию. В таком случае важно отделить конструктивную часть от эмоциональной, заключила Маслова.

В свою очередь, психолог Екатерина Кольцова в разговоре с Москвой 24 уточнила, что найти друзей проще всего в сообществах, где человек уже вращается.

По ее словам, в юном возрасте друзья появляются в детском саду, школе или во дворе – среди тех, кто всегда рядом. Когда же человек взрослеет, вариантов остается немного: как правило, работа или занятия по интересам. В обоих случаях объединяющим фактором выступает нечто общее, поэтому дружба в коллективе – нормальный и закономерный процесс, отметила эксперт.





Екатерина Кольцова психолог Кроме того, немаловажную роль могла сыграть тенденция возвращения к офлайну. В пандемию общение стало виртуальным. Теперь же людям хочется жить полноценно и не зависеть от соцсетей. Внимание сместилось на тех, кто рядом, и многие вдруг осознали: "Я искал друзей, а они, оказывается, вот".

Кроме того, на формирование дружбы между коллегами могла повлиять и общая потребность быть частью сообщества: в связке, а не в одиночестве. Это снижает тревожность и укрепляет социальное положение. Возможно, желание показать, что у сотрудника есть близкий человек, и привело к распространению термина "друлега", предположила эксперт.

"Но некоторые не считают такую дружбу настоящей, ведь если один увольняется, отношения могут прерваться. Если человек пережил такое или слышал о подобном, то склонен воспринимать рабочую привязанность как временную", – разъяснила Кольцова.

Однако выстроить крепкие отношения в коллективе вполне реально, ведь дружба в любом месте строится на нескольких составляющих: первое – общие увлечения, стремления и схожие темы для разговоров. Второе – совместный эмоциональный опыт, ведь сближение часто происходит там, где люди пережили что-то значимое вместе: рабочие кризисы, важные проекты, яркие позитивные моменты. И третье – взаимный интерес, отметила она.

При этом, если все три фактора завязаны исключительно на работе, такие отношения вряд ли переживут смену места труда. Если же интересы выходят за пределы офиса, а коллеги искренне вникают в жизнь друг друга, такая связь с высокой вероятностью продлится годы и даже десятилетия, заключила Кольцова.