Кипрский суд удовлетворил запрос США об экстрадиции россиянина

Окружной суд кипрской провинции Ларнака удовлетворил запрос США об экстрадиции россиянина Серажудина Актулаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

"Суд принял положительное решение в вопросе о выдаче Актулаева в США", – говорится в сообщении.

Актулаев прибыл на Кипр около года назад для участия в свадьбе одного из членов своей семьи. Его задержали в международном аэропорту Ларнаки 22 мая 2025 года.

Кипрская полиция указала, что арест был произведен на основании американского запроса. В свою очередь, россиянин отметил, что не в курсе предъявленных ему американской стороной обвинений и не считает себя виновным.

Ранее МИД РФ предупредил, что риски задержаний и арестов россиян в третьих странах по запросам спецслужб США выросли. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, американские правоохранители буквально начали "охоту" за россиянами по всему миру.

Дипломат напомнила, что США могут в том числе применять мошеннические схемы для выманивания за рубеж интересующих их лиц. Там их задерживают, после чего следует экстрадиция в американскую юрисдикцию.

