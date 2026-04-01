В МИД заявили о рисках задержаний россиян в третьих странах по запросу США

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Министерство иностранных дел России предупреждает, что риски задержаний и арестов россиян в третьих странах по запросам спецслужб США выросли. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, американские правоохранители буквально начали "охоту" за россиянами по всему миру. Дипломат напомнила, что США могут в том числе применять мошеннические схемы для выманивания за рубеж интересующих их лиц. Там их задерживают, после чего следует экстрадиция в американскую юрисдикцию.

Захарова добавила, что сейчас известно о более чем 100 подобных случаях. В связи с этим в МИД России подготовили предупреждение о рисках пересадок в аэропортах и выезда в страны, которые связаны с США договорами о выдаче.

Ранее в МИД заявили, что применяют все законные механизмы для отстаивания прав археолога Александра Бутягина, которого задержали в Польше в декабре 2025 года. Защита планирует обжаловать решение о его экстрадиции на Украину.

Ему предъявлено обвинение в уничтожении культурного наследия во время проведения раскопок в Крыму. Археологу грозило до 10 лет лишения свободы.

