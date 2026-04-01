Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 08:47

Политика

В МИД заявили, что РФ делает все для отстаивания прав задержанного в Польше Бутягина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Россия использует все законные механизмы для отстаивания прав археолога Александра Бутягина, который был задержан в Польше. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

По его словам, защита собирается обжаловать решение о его экстрадиции. На данный момент сотрудники консульства в Варшаве постоянно контактируют с адвокатами ученого, а также посещают самого заключенного под стражу Бутягина.

Тяпкин также назвал обвинения против археолога совершенно беспочвенными и надуманными. Он подчеркнул, что защита прав и интересов граждан России является приоритетом для страны.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами в декабре 2025 года. Ему предъявили обвинение в уничтожении культурного наследия во время проведения раскопок в Крыму. Археологу грозило до 10 лет лишения свободы.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Польшу о последствиях в связи с арестом Бутягина. Сам археолог заявлял в польском суде, что его выдача Украине представляет угрозу жизни, поскольку он является гражданином России.

Несмотря на это, суд в Польше принял решение об экстрадиции археолога на Украину. Отмечалось, что отсутствие доказательств обвинения в разрушении памятников Бутягиным было проигнорировано. Кроме того, ничем не подтверждена сумма ущерба.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика