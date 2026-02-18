TV4: россиянина задержали в Швеции по запросу США

Фото: depositphotos/Denisfilm

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) задержала россиянина по запросу США. Об этом сообщает телеканал TV4.

Отмечается, что мужчина находился в международном розыске после заочного ареста в Штатах. Его подозревают в нарушениях санкций в период с 2022 по 2023 год.

В данный момент США требуют экстрадиции задержанного. При этом прокуратура и представители СЕПО не комментируют в СМИ детали дела.

По информации телеканала, окружной суд Стокгольма принял решение о задержании подозреваемого до утверждения экстрадиции генеральным прокурором, Верховным судом и правительством страны.

Ранее в штате Флорида был задержан 71-летний гражданин России Вячеслав Михайлов, которого подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью пожилому местному жителю во время дорожного конфликта.

По данным полиции, инцидент произошел на парковке возле магазина "Матрешка" в городе Санни-Айлс-Бич. Россиянин несколько раз толкнул оппонента и допустил в его адрес антисемитские высказывания.