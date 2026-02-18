Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:58

Происшествия
Главная / Новости /

TV4: россиянина задержали в Швеции по запросу США

Россиянина задержали в Швеции по запросу США – СМИ

Фото: depositphotos/Denisfilm

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) задержала россиянина по запросу США. Об этом сообщает телеканал TV4.

Отмечается, что мужчина находился в международном розыске после заочного ареста в Штатах. Его подозревают в нарушениях санкций в период с 2022 по 2023 год.

В данный момент США требуют экстрадиции задержанного. При этом прокуратура и представители СЕПО не комментируют в СМИ детали дела.

По информации телеканала, окружной суд Стокгольма принял решение о задержании подозреваемого до утверждения экстрадиции генеральным прокурором, Верховным судом и правительством страны.

Ранее в штате Флорида был задержан 71-летний гражданин России Вячеслав Михайлов, которого подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью пожилому местному жителю во время дорожного конфликта.

По данным полиции, инцидент произошел на парковке возле магазина "Матрешка" в городе Санни-Айлс-Бич. Россиянин несколько раз толкнул оппонента и допустил в его адрес антисемитские высказывания.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика