NBC: россиянина по прозвищу Неуловимый дед задержали за драку и погром в США

Фото: miami-police.org

Во Флориде задержали 71-летнего гражданина России Вячеслава Михайлова, которого подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью пожилому местному жителю во время дорожного конфликта. Об этом сообщает NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, инцидент произошел на парковке возле магазина "Матрешка" в городе Санни-Айлс-Бич. Между Михайловым и 79-летним мужчиной возникла ссора из-за маневров автомобиля. Следствие заявило, что россиянин несколько раз толкнул оппонента и допустил в его адрес антисемитские высказывания.

После задержания мужчину поместили в изолятор временного содержания. Суд отказал ему в освобождении под залог и постановил оставить под стражей.

По данным телеграм-канала SHOT, Михайлов живет недалеко от пляжа Голден-Бич и ранее был известен среди местных жителей конфликтным поведением. В районе мужчину прозвали Неуловимым дедом из-за способности избегать наказания.

По данным СМИ, вскоре после инцидента на парковке он якобы отправился на рынок, где сломал дверь и похитил продукты. Ему также могут быть предъявлены дополнительные обвинения в незаконном проникновении и управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее МВД объявило в международный розыск россиянина, задержанного в ноябре 2025 года на тайском острове Пхукет по запросу США.

Основанием для розыска стал запрос Соединенных Штатов, где мужчину подозревают в совершении киберпреступлений. Мужчине вменяют организацию преступного сообщества и кражу с использованием информационных технологий.