Задержанные после заезда на военную базу в США россиянки находятся в иммиграционном центре

Фото: depositphotos/doomu

Двух гражданок РФ, задержанных после несанкционированного въезда на территорию американской военной базы Кэмп Пендлтон в Калифорнии, в настоящее время содержат в иммиграционном центре в Сан-Диего. Выяснило РИА Новости, проанализировав данные миграционных служб США.

По имеющейся информации, россиянки Наталия и Кристина находятся под стражей службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Обе содержатся в центре временного содержания Otay Mesa Detention Center. Личности девушек удалось установить на основе открытых данных и публикаций в социальных сетях.

В СМИ добавили, что ранее факт задержания подтвердило посольство РФ в Соединенных Штатах. До этого сообщалось, что задержанные путешествовали по США на автомобиле и могли по ошибке заехать на территорию военной базы, следуя указаниям навигатора.

Согласно информации из соцсетей, Наталия переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище. В апреле 2023 года она получила разрешение на работу, которое необходимо периодически продлевать.

Мать одной из задержанных рассказала в беседе с агентством, что узнала о произошедшем из публикаций в СМИ. По ее словам, с ней никто не связывался и у нее нет официальной информации ни о местонахождении дочери, ни о деталях инцидента.