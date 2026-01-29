NDTV: в Индии мужчина задушил коллегу из-за обмана с говядиной

Фото: depositphotos/Stringer_Image

В Индии мужчина задушил своего 31-летнего коллегу Афтаба Алама из-за обмана с говядиной. Об этом сообщает портал NDTV.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено 8 января в деревне Махагаон. Правоохранители, изучив банковские операции и записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался Вирендра, который раньше работал с убитым в Бенгалуру.

На допросе злоумышленник рассказал, что совершил преступление из-за мести. Оказалось, что Афтаб, не предупредив коллегу, накормил его говядиной. В индуизме это расценивается как тяжкое оскорбление. После произошедшего мужчина не раз насмехался над подозреваемым в компании общих знакомых.

В результате 7 января Вирендра пригласил коллегу к себе домой на разговор, отвел его вместе с сообщником в безлюдное место и задушил веревкой. На следующий день злоумышленник перевел деньги с счета убитого на свой.

Во время задержания у Вирендры была изъята веревка, которой он убил мужчину, а также документы и телефон Афтаба. Правоохранители в настоящее время занимаются розыском соучастника преступления.

