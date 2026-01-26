Форма поиска по сайту

26 января, 11:38

Происшествия
People: мужчина похитил и скормил ребенка сожительницы аллигаторам в США

Фото: 123RF.com/steffstarr

В Соединенных Штатах возобновили расследование в отношении 76-летнего жителя Флориды, который почти 40 лет назад скормил аллигаторам маленькую девочку. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на People.

По данным следователей, в 1988 году мужчина по имени Харрел Брэдди поссорился со своей сожительницей Шанделл Мэйкок. Он силой посадил женщину в машину, а также затолкал в салон ее 5-летнюю дочь Катишу.

Приехав в безлюдное место, он принялся избивать Мэйкок, а затем и душить. Решив, что жертва мертва, он выбросил ее тело в поле, а затем расправился с девочкой, которую вывез в район, известный как "Аллея Аллигаторов". Там он скормил Катишу хищникам.

Однако Мэйкок не умерла и спустя некоторое время очнулась. Добравшись до людей, она попросила о помощи, а спустя несколько дней были обнаружены останки Катиши с травмами черепа.

В 2007 году Брэдди приговорили к смертной казни, но в 2017 году приговор отменили из-за изменений в законодательстве штата Флорида. На данный момент дело передано на повторное рассмотрение, мужчине вновь грозит смертная казнь.

Ранее следственный отдел по Таганскому району раскрыл убийство, совершенное в Москве в 1996 году. Изначально преступник смог скрыться от органов следствия, однако спустя время правоохранителям удалось установить, что обвиняемый сменил имя и проживает в другом регионе. Его задержали в одном из московских аэропортов.

происшествияза рубежом

