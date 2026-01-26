Россиянам могут разрешить использовать справки о диспансеризации для получения прав

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В России могут разрешить использовать справку с результатами диспансеризации при получении водительских прав и трудоустройстве. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по итогам встречи депутатов фракции "Единая Россия" с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами кабмина, передает ТАСС.

По ее словам, данная справка должна стать более многофункциональной, чтобы россиянам не приходилось повторно проходить исследования на платной основе.

С 1 марта в стране начнут действовать новые правила обучения в автошколах. Теперь теорию можно будет сдавать дистанционно. Депутат Госдумы Павел Федяев назвал это решение еще одним шагом к повышению качества подготовки в автошколах.

Кроме того, МВД подготовили поправки в ПДД, в рамках которых могут разрешить предъявлять цифровое водительское удостоверение наравне с физическим.