26 января, 17:53Политика
Россиянам могут разрешить использовать справки о диспансеризации для получения прав
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
В России могут разрешить использовать справку с результатами диспансеризации при получении водительских прав и трудоустройстве. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по итогам встречи депутатов фракции "Единая Россия" с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами кабмина, передает ТАСС.
По ее словам, данная справка должна стать более многофункциональной, чтобы россиянам не приходилось повторно проходить исследования на платной основе.
С 1 марта в стране начнут действовать новые правила обучения в автошколах. Теперь теорию можно будет сдавать дистанционно. Депутат Госдумы Павел Федяев назвал это решение еще одним шагом к повышению качества подготовки в автошколах.
Кроме того, МВД подготовили поправки в ПДД, в рамках которых могут разрешить предъявлять цифровое водительское удостоверение наравне с физическим.
