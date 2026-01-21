Форма поиска по сайту

21 января, 09:08

Политика
Депутат Федяев: автошколы в России смогут преподавать теорию онлайн

Автошколы в России смогут преподавать теорию онлайн

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

В России с 1 марта 2026 года начнут действовать новые правила обучения в автошколах, теорию можно будет проходить дистанционно. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

"(Приказ Минпросвещения об утверждении новых примерных программ обучения водителей. – Прим. ред.) будет действовать 6 лет, до 2032 года", – приводит слова депутата ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что данное решение является еще одним шагом к повышению качества подготовки в автошколах. Например, для учащихся на категорию "B" увеличится количество часов практики. Отрабатывать навыки можно будет в том числе и на территориях автопредприятий.

"Учиться станет удобнее: например, теорию можно будет учить онлайн, а для получения новой категории не нужно будет проходить полный курс, достаточно освоить дополнительные модули", – добавил Федяев.

Парламентарий подчеркнул, что изменения полностью меняют курс по оказанию первой помощи при ДТП. Кроме того, в теорию добавляются правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, а также порядок использования электронных документов.

Подобные новации призваны достичь целей, поставленных президентом.

"Это снижение к 2030 году числа погибших в ДТП в 1,5 раза, а к 2036 году – в 2 раза по сравнению с 2023 годом", – пояснил Федяев.

Ранее в МВД подготовили поправки в ПДД, в рамках которых могут разрешить предъявлять цифровое водительское удостоверение наравне с обычным.

Если изменения примут, то водители смогут использовать штрихкод в мессенджере MAX для предъявления водительского удостоверения и СТС. Предлагаемые изменения направлены на цифровизацию системы безопасности дорожного движения.

