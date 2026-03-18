СФ одобрил закон о запрете изымать у многодетных семей землю и авто за долги

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России запретят изъятие у многодетных семей земельных участков, предоставленных бесплатно, а также их единственного автомобиля. Данный закон одобрил Совет Федерации.

Он уточняет статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и расширяет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание.

Теперь список включает земельные участки, предоставленные семьям с тремя и более детьми по решению органов власти, доли в общей долевой собственности на такие участки (если они не в ипотеке. – Прим. ред.) и единственный автомобиль семьи, принадлежащий гражданину-должнику.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей. Он указал, что власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают их комплексную систему.

В частности, Путин обратил внимание на то, что власти уже давно обсуждают введение льгот для отцов в многодетных семьях. Он выразил надежду на то, что региональные и муниципальные власти, а также общественные объединения и бизнес будут наращивать помощь многодетным семьям, помогать им в решении конкретных проблем.

