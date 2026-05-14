Столичный суд заочно арестовал экс-замглавы Минприроды РФ Буцаева

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы Минприроды России Дениса Буцаева по делу об особо крупном мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Он будет заключен под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

В ходе заседания суда стало известно, что Буцаев объявлен в международный розыск по обвинению в двух эпизодах мошенничества в виде хищения денег Российского экологического оператора.

Бывший чиновник покинул Россию 18 апреля. Сначала он приехал в Белоруссию, а затем отправился в Тбилиси, заявили в ходе процесса. По словам адвоката Буцаева, тот не скрывался, а временно выехал из РФ на праздники.

Накануне, 13 мая, Буцаева внесли в базу разыскиваемых МВД России. В период с 2020 по 2025 год он был гендиректором РЭО. Затем его назначили замглавы Минприроды, однако в апреле 2026-го он покинул пост по собственному желанию.