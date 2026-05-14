Московские НКО создают программы трудоустройства, адаптации и реабилитации

Столичные некоммерческие организации создают программы трудоустройства, адаптации и реабилитации граждан, попавших в трудные жизненные ситуации. О них рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Помощь людям, пережившим инсульт, оказывает фонд "ОРБИ". Он ведет программу содействия трудоустройству – участники получают консультации карьерного эксперта, юриста, психолога и специалиста по реабилитации.

Координатор программы Алла Сотникова рассказала, что для многих соискателей усилия по восстановлению здоровья и полученные результаты являются новым опытом и примером серьезных достижений.

Одной из участниц программы стала Светлана Дашиева. В 53 года она работала фельдшером скорой помощи, но однажды у нее случился инсульт. Женщина пережила реанимацию, кому и долгое восстановление. Затем она прошла дополнительное профессиональное обучение, однако найти работу оказалось очень сложно.

Дашиева обратилась в фонд, где ее научили искать работу другими способами. Теперь она планирует пройти курс по созданию видео для работы на фрилансе, которую ей помогут подобрать.

Фонд "Дальше" поддерживает тех, кто после лечения рака не смог вернуться к прежней работе. Был запущен проект "Жить дальше. Карьера", который помогает выстраивать профессиональную жизнь заново после тяжелого заболевания.

Президент фонда Оксана Молдованова рассказала, что онкологический диагноз впервые слышат около 70 тысяч женщин от 25 до 55 лет. В итоге их жизнь сильно меняется. Однако у каждой женщины должен быть выбор, возвращаться в найм или открыть свое дело.

"Важно, что ты не одна, и сохранить профессиональную жизнь после болезни – это реально", – объяснила она.

В рамках проекта реализуются два направления. Первое – карьерная поддержка, предусматривающая индивидуальные онлайн-консультации с карьерными советниками, содействие в составлении резюме и подготовку к собеседованию.

Второе – обучение социальному предпринимательству, включающее онлайн-курс, практические задания и участие в грантовом конкурсе для последующего открытия собственного бизнеса.

Участница проекта, 37-летняя Анна, уволилась после лечения гормонозависимого рака молочной железы. В фонде с ней пообщался онкопсихолог, помимо этого, Анна получила помощь в группе поддержки и начала обучение в школе социального предпринимательства.

Благотворительный фонд "Сельскохозяйственный приют "Новая жизнь" помогает тем, кто по какой-то причине потерял жилье. Специалисты не только окажут поддержку в оформлении временного жилья, но и помогут с восстановлением документов и проведут психологические консультации.

В фонде отметили, что долгое отсутствие дома подрывает у человека веру в себя и способность налаживать новые контакты. Таким людям помогут устроиться во временном приюте и найти работу, а психологи и волонтеры обучат их правильно составлять резюме и проходить собеседования. После реабилитации подопечных направляют в фермерские хозяйства, где их ждут работа, жильё и поддержка надежных людей.

Подопечный фонда Игорь остался без дома в подростковые годы. Он много переезжал, а также остался без работы. Благодаря фонду он смог восстановить документы и вернуть себе мотивацию, а также получить навыки токаря.

Любой желающий может помочь этим и другим организациям – фонды являются участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru. Сделать пожертвование можно в несколько кликов, выбрав конкретную программу или категорию помощи.

Ранее сообщалось, что московские волонтеры ежедневно помогают благотворительным фондам, поддерживая людей в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и бездомных животных.

Добровольцы собирают товары первой необходимости, например одежду, продукты, канцелярию, корма, помогают проводить творческие и спортивные занятия, культурные мероприятия, а также ухаживают за животными в приютах Москвы и области.

