Из церкви в Чехии украли 800-летний череп святой Здиславы

Из церкви на севере Чехии украли 800-летний череп святой Здиславы Лемберкской, сообщает Reuters.

Правоохранители смогли получить кадр с камеры видеонаблюдения, на котором виден силуэт с черепом в руках. Неизвестный бежал между скамьями базилики в Яблонне-в-Подьештеди.

Настоятель Павел Мария Майер уточнил, что сигнализация была отключена на время службы. Кража произошла в присутствии священника, который готовился к приходу верующих. При этом вор оставил на месте позолоченную корону, забрав только череп.

"Это большая потеря, потому что череп имеет неоценимую историческую ценность, как в случае с чешскими королями или другими святыми", – передает его слова i.DNES.

Чешская католическая святая жила примерно в 1220–1252 годах. Она известна как строгая и щедрая женщина, которая трудилась на благо бедных и немощных, а также принимала в своем доме беженцев. Папа Римский Иоанн Павел канонизировал ее в 1995 году.

Ранее мужчина похитил ювелирные украшения из храма Николая Чудотворца в подмосковном селе Подьячево. По версии следствия, 50-летний житель Подольска подошел к иконе святителя и открыл киот, а после похитил пожертвованные прихожанами драгоценности и скрылся. Общая сумма ущерба составила примерно 300 тысяч рублей.

