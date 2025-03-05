Мужчина украл 50 тысяч рублей у прихожанки в церкви в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные правоохранители задержали мужчину, укравшего в церкви из сумки прихожанки 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что находилась в церкви на Нагатинской улице, когда неизвестный, воспользовавшись моментом, украл деньги из ее сумки. Сотрудники ведомства провели проверку, по результатам которой задержали ранее судимого 26-летнего москвича. По данным МВД, он успел потратить сумму на личные нужды.

Правоохранители отдела полиции по району Нагатино-Садовники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее суд арестовал мужчину, напавшего на двух служительниц подмосковного храма священномученика, пресвитера Сергия Подольского. По данным полиции, он ударил женщин пластиковой трубой несколько раз, затем разбил стекло на иконе и разорвал плакаты. После этого мужчина похитил средства, которые прихожане оставляли в качестве пожертвования храму. Фигурант будет находиться под стражей до 13 апреля.