Миронов предложил перенести часть новогодних выходных на май

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Часть продолжительных новогодних каникул в России стоит перенести на май. С такой инициативой выступил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

По его словам, в 2027 году новогодние праздники продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января включительно. При этом майские выходные будут разделены на два периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Между ними останутся четыре рабочих дня, которые Миронов предложил сделать выходными и перенести на зимние каникулы.

Политик пояснил, что продолжительный отдых в мае особенно удобен для жителей сельской местности и дачников. В этот период многие занимаются посевом.

Кроме того, такой график мог бы подойти россиянам, которые не могут позволить себе поездки за границу зимой. Миронов отметил, что отдых в теплое время года пользуется большим спросом, чем зимние развлечения вроде катания на лыжах и коньках.

Ранее сообщалось, что в следующем году россиянам предстоит одна шестидневная рабочая неделя. Она придется на февраль: после пяти рабочих дней гражданам нужно будет выйти на работу в субботу, 20 февраля. Сразу после рабочей субботы начнутся трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества.