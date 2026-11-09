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09 ноября, 21:21

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MarineTraffic: танкеры с российским дизелем не прибыли в порты США к 7 ноября

Танкеры с российским дизелем не прибыли в порты США к 7 ноября – СМИ

Фото: 123RF.com/olgavaleeva

Суда с российским дизельным топливом не дошли до американских портов, где ожидалась разгрузка. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.

По информации портала, греческий танкер Agioi Fanendes находится менее чем в тысяче километров от порта в штате Нью-Джерси. Судно Talisman стоит у входа в Суэцкий канал, Beast следует через Атлантический океан неподалеку от Великобритании, а Leruo направляется в сторону Бразилии. Начать выгрузку топлива планировалось 7 ноября.

5-го числа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что отгрузки топлива состоялись. Он выразил уверенность в том, что весь объем дизеля найдет покупателей.

Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг публикации западных СМИ о том, что два из трех судов якобы изменили маршрут. По его словам, танкеры продолжали следовать прежним курсом.

Тем не менее перевозка дизеля была сопряжена с рядом трудностей. В частности, ранее конгрессмен-демократ Джейми Раскин пригрозил американским нефтяным компаниям штрафами и уголовной ответственностью за сделки с российским дизелем. Он заявил, что генеральная лицензия Минфина США не отменяет действующий с 2022 года запрет на импорт российских энергоносителей.

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