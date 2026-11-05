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05 ноября, 16:18

Экономика

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что отправленные в США танкеры не меняли маршрут

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Отправленные в США танкеры в рамках дизельной сделки не меняли маршрут. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times, в которой говорилось, что два из трех судов с российским дизтопливом, направлявшиеся в США, якобы изменили маршрут. Глава РФПИ назвал эти утверждения недостоверными.

"Почему в FT так много фейковых новостей?" – добавил спецпредставитель президента.

Кроме того, Дмитриев подчеркнул, что танкеры продолжают следовать своим курсом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отгрузки топлива уже состоялись. Он выразил уверенность, что "весь дизель найдет своих покупателей". При этом Песков призвал не искать связь между соглашением о дизтопливе и американскими выборами.

До этого стало известно, что в конгрессе США хотят сорвать поставки российского дизтоплива. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин предупредил американские нефтяные компании о штрафах и уголовной ответственности за участие в таких сделках.

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