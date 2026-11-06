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06 ноября, 07:16

Спорт

Москвичей с особенностями здоровья пригласили на соревнования по дартсу

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

На кубок ЦАО по дартсу пригласили совершеннолетних москвичей с нарушениями слуха. Принять участие можно бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться в день проведения мероприятия, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Состязание состоится 7 ноября с 12:00 до 16:00 на территории ГБУ "Мосгорспорт" Москомспорта на улице Госпитальный Вал. Соревнования пройдут в личном зачете. Результаты определят по итогам упражнений "Набор очков" и "Большой раунд".

Для людей с особенностями здоровья в Москве проходит множество спортивных мероприятий. В частности, 10 ноября с 10:30 до 14:00 в спорткомплексе "Гамбит" на Весенней улице проведут окружной турнир по дартсу. В нем смогут участвовать москвичи старше 18 лет с особенностями здоровья.

Для регистрации на оба мероприятия при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и полис обязательного медицинского страхования. Также понадобятся индивидуальный или коллективный медицинский допуск и справка о медико-социальной экспертизе, врачебно-трудовой экспертной комиссии или другой подтверждающий документ.

Ранее стало известно, что Москва вошла в топ-3 рейтинга по удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом. Утверждалось, что Владимир Путин поставил цель к 2030 году выйти на 70% удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом. Для этого нужно создавать инфраструктуру, готовить кадры и проводить соревнования.

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