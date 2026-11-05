Собянин поздравил столичных школьников с победой на конкурсе "Большая перемена"

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в мессенджере МАХ поздравил учеников столичных школ, ставших победителями и призерами Всероссийского конкурса "Большая перемена".

По итогам соревнования 154 школьника заняли первые места, еще четверо получили дипломы призеров, отметил мэр. В числе отличившихся участников – Софья Калюжная из школы № 1950. Она стала обладательницей диплома первой степени в направлении "Познавай Россию!".

Одним из этапов ее подготовки к конкурсу стал летний поход на перевал Дятлова и плато Маньпупунер вместе с другими московскими школьниками. В финале Софья работала над созданием игры, знакомящей участников с железнодорожными профессиями.

Собянин рассказал, что еще одну победу принесла столице команда москвичек. Полина Лабинская из школы № 1535, Елизавета Старостина из школы имени Владимира Маяковского, Софья Барулина из школы № 2122 и студентка Высшей школы экономики Ольга Данилова предложили модель интерактивного аудиоспектакля.

По задумке авторов, слушатели должны перемещаться по заданному маршруту и знакомиться с культурными и художественными объектами, а также музейными материалами. Жюри высоко оценило разработку.

"Поздравляю с таким прекрасным результатом! Молодцы!" – написал Собянин.

Всего в финальной части состязания участвовали 158 представителей Москвы. Они соревновались с другими школьниками в составе 150 команд и в индивидуальном зачете. Общее число участников заключительного этапа составило 1,5 тысячи человек. Соревнования проходили с 27 октября по 4 ноября в детском центре "Орленок" в Краснодарском крае.

Денежные награды предусмотрены не только для победителей, но и для их наставников. Педагоги также смогут принять участие в специальных образовательных программах партнеров проекта, чтобы углубить знания и развить профессиональные навыки.

В предыдущем сезоне конкурса все 111 москвичей, дошедших до финала, получили статус победителей или призеров. Развитие способностей школьников и подготовка к выбору будущей профессии через подобные состязания связаны с задачами национального проекта "Молодежь и дети" и входящего в него проекта "Профессионалитет".

Ранее столичная сборная стала лидером общего медального зачета чемпионата "Абилимпикс", москвичи получили 98 наград. В соревнованиях участвовали 154 представителя столицы, в том числе школьники, студенты, специалисты и ветераны специальной военной операции. Всего чемпионат объединил более 900 человек из российских регионов и других стран, которые состязались в 50 профессиональных направлениях.

