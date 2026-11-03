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03 ноября, 17:03

Мэр Москвы

Собянин: москвичи завоевали 98 наград на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичная сборная заняла первое место в общемедальном зачете Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Всего москвичи завоевали 98 наград, они заняли призовые места почти во всех конкурсных компетенциях. Мэр поздравил участников с успехом и пожелал им новых побед в профессии и жизни.

В этом году в чемпионате приняли участие свыше 900 человек разных возрастов и профессий из российских регионов и других государств. От столицы участвовали 154 человека – школьники, студенты и специалисты, в том числе ветераны спецоперации.

Участники соревновались в 50 направлениях в наиболее востребованных на рынке труда сферах: информационных технологиях, образовании, промышленности, медицине, строительстве, питании, сфере услуг и творческих индустриях. Их работы рассматривали 300 экспертов и работодателей, отметил градоначальник.

Задания разрабатывали совместно со специалистами российских компаний, чтобы приблизить испытания к реальным задачам. Работодатели в ходе состязаний приглашали талантливых участников к себе в команду. Москвичи, которые стали призерами и победителями, также получат денежные призы от столицы.

Движение "Абилимпикс" помогает москвичам с особенностями здоровья реализовать себя в профессии. Согласно статистике, 80% взрослых участников находят работу, 76% студентов становятся победителями и призерами, а 63% школьников получают возможность поступить в колледжи и вузы на выбранные специальности.

Ранее Собянин поздравил сварщиков АО "МОСГАЗ" с высокими результатами на международном чемпионате "Кубок дуги – 2026", который прошел в Китае. Всего в соревнованиях участвовали 450 человек из разных стран. Победила сборная России. Столичные сварщики принесли своей команде 7 медалей из 9.

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