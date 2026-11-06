Ночной клуб загорелся в Северске под Томском

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Кровля нежилого здания, где, по данным открытых источников, расположен ночной клуб, загорелась в городе Северске Томской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Площадь пожара, предварительно, составляла 300 квадратных метров. Огонь удалось локализовать. На месте работают 12 единиц пожарной техники, производится тушение. В ведомстве добавили, что пострадавших нет, всех людей эвакуировали вовремя.

Ранее два человека погибли в результате пожара, который вспыхнул в жилом доме в селе Шабаново Тюменской области. Возгорание произошло в ночь на 5 ноября на улице Шабановской. Площадь пожара достигала 60 квадратных метров.

Спустя некоторое время огнеборцам удалось потушить возгорание. Всего к ликвидации огня привлекались 8 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Пожарным также удалось спасти человека. В настоящий момент специалисты устанавливают причины возгорания.

