Агентство "Москва": два человека погибли при пожаре в квартире на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.

Возгорание случилось в трехкомнатной квартире, расположенной на восьмом этаже дома № 5, корпус 1, который находится на улице Космонавта Волкова. По предварительным данным, загорелись постельные принадлежности.

Пожарные вытащили из помещения двух человек. Медики констатировали их смерть.

В настоящее время пожар потушен. Следственно-оперативная группа устанавливает причину пожара и гибели людей, уточнил представитель экстренных служб столицы в беседе с РИА Новости.

Ранее два человека погибли при пожаре на территории фермы рядом с селом Кызыл-Мечеть в Тоцком районе Оренбургской области. Огонь охватил сельскохозяйственное здание и уничтожил его на площади около 600 квадратных метров.

Пламя также сожгло сено и повредило трактор. Пожар удалось ликвидировать. Тела погибших мужчин пожарные обнаружили во время тушения. Кроме того, на ферме погибли 32 свиньи.

