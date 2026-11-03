Пятерых человек спасли при пожаре в административном здании на юге Москвы

Фото: МАХ/"МЧС Москвы"

Пятерых человек спасли при пожаре в административном здании в районе Бирюлево Восточное. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Возгорание началось по адресу улица Липецкая, дом 32. Информации о пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Ранее пожар произошел в торговом центре на улице Героя России Соломатина в поселке завода Мосрентген в ТиНАО. Из здания эвакуировали порядка 150 человек.

Спустя время возгорание полностью потушили. Огонь успел распространиться на 40 квадратных метров в пункте выдачи на первом этаже ТЦ.

