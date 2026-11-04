В Нидерландах пока не определились с мерами защиты оскверненного советского мемориала

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Необходимость дополнительных мер защиты кладбища советских воинов под городом Лесден (провинция Утрехт) в Нидерландах после повторного осквернения пока не подтверждена. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь городской мэрии Патриция ван Трихт.

"В настоящий момент еще слишком рано определять, необходимы ли дополнительные меры, и если да, то какие именно. При определении этого важны результаты полицейского расследования", – сказала она.

По словам ван Трихт, власти Лесдена пока не могут назвать возможные сроки введения таких мер. Ситуацию планируют обсудить представители полиции, муниципалитетов Лесдена и Амерсфорта, Нидерландского фонда военных захоронений и управляющего мемориалом фонда "Советское поле славы".

При этом камеры видеонаблюдения на территории кладбища, неисправность которых обнаружили после акта вандализма, к настоящему времени отремонтированы. Оценка их работы является частью полицейского расследования, добавила ван Трихт.

Представитель муниципалитета подчеркнула, что власти Лесдена считают оба эпизода осквернения воинского захоронения неприемлемыми.

"Это особое памятное место, где чтят память 865 жертв войны. Мы прекрасно осознаем, что свобода и мир, в условиях которых мы сегодня живем, не являются чем-то само собой разумеющимся. Именно поэтому мы считаем крайне важным сохранять память о жертвах войны и с уважением относиться к таким местам", – добавила она.

Фонд "Советское поле славы" 31 октября сообщил о том, что одноименный мемориальный комплекс в нидерландском Лесдене уже во второй раз подвергся вандализму.

Посол России в Гааге Владимир Тарабин указал на то, что РФ осуждает акт вандализма на советском мемориале в Нидерландах и держит ситуацию на контроле. Как отметил диппредставитель, посольство поддерживает постоянный контакт с руководством фонда этого воинского захоронения.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку факту осквернения советского мемориала. Установлением обстоятельств случившегося займется также министерство иностранных дел.

Также представитель мэрии Патриция ван Трихт сообщила, что работы по очистке мемориала и ликвидации нанесенного ущерба уже начались.

Власти Амерсфорта и Лесдена, в свою очередь, приступили к подготовке дополнительных мер безопасности на кладбище. Среди возможных мер защиты – установка дополнительных камер видеонаблюдения.