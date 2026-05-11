11 мая, 18:52

Происшествия

Полиция расследует осквернение памятника солдатам Советской армии в центре Вены

Фото: телеграм-канал "Посольство в Австрии"

Полиция расследует осквернение памятника солдатам Советской армии в центре Вены, сообщили РИА Новости в земельной полиции.

По данным правоохранителей, в ночь с 8 на 9 мая на памятник советским воинам-освободителям на Шварценбергплац, памятника в честь солдат Советской армии, были нанесены граффити. После этого памятник немедленно очистили.

Сейчас идет расследование, кроме того, о случившемся было проинформировано Земельное управление по защите государства и борьбе с экстремизмом.

Отмечается, что памятник солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, был открыт в центре австрийской столицы, на Шварценбергплац, в августе 1945 года.

Ранее в Вене очистили оскверненный вандалами советский памятник на кладбище Герстхоф. Речь идет о мемориале воинам СССР, погибшим при освобождении Австрии. Неизвестные облили монумент краской. В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

