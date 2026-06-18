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18 июня, 14:24

Происшествия

Число жертв землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 78

Фото: ТАСС/EPA/ROLEX DELA PENA

Число погибших в результате землетрясения на острове Минданао на юге Филиппин возросло до 78. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный совет по снижению угрозы и ликвидации последствий стихийных бедствий.

По последним данным, пострадали 1 339 человек, пропавшими без вести числятся 30. Всего последствия стихии затронули более 1,4 миллиона человек в 14 провинциях. Из-за землетрясения свыше 81,8 тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома, а около четверти из них разместились в эвакуационных центрах.

Кроме того, повреждения получили более 770 объектов инфраструктуры, ущерб оценивается в 148 миллионов филиппинских песо (более 2,4 миллиона долларов). В десятках городов и муниципалитетов появились проблемы с электричеством, водоснабжением и связью.

Землетрясение на Филиппинах произошло 8 июня. Эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре к северу от города Генерал-Сантос, где проживают около 697 тысяч человек.

Изначально магнитуда сейсмособытия составляла 8,1, но через время была пересмотрена до 7,8. При этом, по данным китайского сейсмологического центра, она составила 7,9.

Власти объявили, что семьи погибших получат компенсации в размере 50 тысяч песо, также будут выделены средства на восстановление поврежденной инфраструктуры.

В посольстве России заявили, что данные о пострадавших россиянах не поступали. В основном российские туристы находятся в сейсмически безопасных зонах – на Себу, Боракае, Палаване, острове Сиаргао.

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