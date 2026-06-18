18 июня, 15:34Политика
Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье
Фото: depositphotos/gary718
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова намерена обратиться в ООН и ОБСЕ в связи с атаками украинских беспилотников на Москву и Московскую область в четверг, 18 июня. Об этом омбудсмен сообщила в беседе с РИА Новости.
Лантратова потребовала, чтобы международные правозащитные организации дали честную реакцию на эти преступления.
"Это атака на обычную жизнь людей", – подчеркнула она.
В ночь на 18 июня на Москву и область была совершена самая масштабная атака БПЛА за последние 2 года. С начала суток средства ПВО уничтожили свыше 190 дронов. В результате были повреждены несколько объектов, в том числе частично разрушена кровля ТЦ "Белая дача". Комплекс приостановил работу.
Также зафиксированы повреждения в ТЦ "Садовод" и на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ), где к настоящему времени удалось локализовать возгорание.
Кроме того, беспилотники пытались атаковать Люберцы, Чехов, Павловский Посад, Электросталь и Жуковский. В результате в Московской области пострадали 17 человек.
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