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18 июня, 11:49

Происшествия

17 человек пострадали в результате атаки БПЛА в Московской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В результате атаки беспилотников в Московской области в четверг, 18 июня, пострадали 17 человек, включая двух детей. Все пострадавшие получают медицинскую помощь, сообщил в МАХ губернатор региона Андрей Воробьев.

В Раменском травмы получили три человека, среди которых 22-летний мужчина с повреждениями живота, таза и конечностей. Его госпитализировали в Раменскую больницу. С травмами голеней под наблюдением врачей Центра охраны материнства и детства находится 10-летняя девочка. Еще один 35-летний мужчина доставлен в Жуковскую больницу с множественными ранениями.

Воробьев заявил, что в Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча, ему оказали помощь амбулаторно.

В Люберцах с травмой бедра и переломом руки госпитализировали двух мужчин 20 и 33 лет. Их состояние оценивается как средней тяжести. Еще один мужчина с ранениями шеи доставлен в Люберецкую больницу из Дзержинского.

В Котельниках за медицинской помощью обратились 9 человек. Пятеро находятся в Люберецкой больнице, среди них пострадавшие с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести, а также 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранениями плеча.

Трехлетнего ребенка направили в Центр охраны материнства и детства. Еще один 19-летний пострадавший проходит лечение в Жуковской больнице, один человек от госпитализации отказался. Кроме того, из торгового центра "Садовод" в Люберецкую больницу был доставлен 50-летний мужчина с осколочными ранениями брюшной стенки.

"Мы (региональные власти. – Прим. ред.) на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака", – сообщил губернатор.

Он отметил, что в настоящее время продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки БПЛА. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме. Пострадавшим оказывают медпомощь, они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Атака беспилотников на столицу началась в четверг, 18 июня. На подлете к Москве ликвидировано уже более 190 БПЛА, что стало самой массовой атакой за последние два года.

Несколько районов Подмосковья подверглись атаке. В Электростали пострадал частный дом, также одна женщина получила ранения. В Жуковском беспилотник попал в жилое здание, а в Люберцах обломки дронов повредили фитнес-центр и промышленный объект.

Также разрушения зафиксированы в торговых центрах "Мега Белая Дача" и "Садовод". На Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ). Согласно последним данным, возгорание в ТЦ "Белая дача" ликвидировано.

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