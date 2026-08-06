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06 августа, 14:00

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Психолог Самбурский назвал подкаблучников удачными отцами и мужьями

Психолог рассказал о плюсах мужчин-подкаблучников

Фото: 123RF.com/grinvalds

Способность договариваться и понимать других делает подкаблучников идеальными мужьями и отцами. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился клинический психолог Станислав Самбурский.

6 августа отмечается Международный день подкаблучника. По мнению эксперта, несмотря на негативный, уничижительный окрас данного термина, им обычно характеризуют отлично подходящих для семейной жизни мужчин.

Зачастую они просто обладают сильным навыком договариваться, поэтому меньше командуют и отлично считывают эмоции, мотивы и намерения женщины, а также детей, за счет чего становятся еще и прекрасными отцами. В целом они склонны заботиться и стараться, чтобы всем в семье было хорошо.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Однако проблема в том, что мужским сообществом такое поведение считывается в духе "ну все, попал под каблук" и воспринимается негативно как отсутствие маскулинности.

"Еще такой мужчина сильно рискует попасть в ловушку абьюза со стороны женщины. Он долго будет терпеть манипуляции, начнет подавлять свои желания, а в результате это лишит его жизнь комфорта. Раздражение станет накапливаться, и в конце концов муж начнет делать попытки вырваться из этой ситуации и отношений", – отметил Самбурский.

Главная проблема в том, что подвергшаяся абьюзу женщина может пойти пожаловаться матери, подругам и так далее. В свою очередь, мужчина даже близким друзьям побоится рассказывать о давлении со стороны "слабого пола", потому что столкнется с непониманием. Такое положение сильно выматывает эмоционально, подчеркнул специалист.

При этом психолог отметил, что есть женщины, которым мужчины-подкаблучники подходят идеально, например занимающие руководящие должности и в целом являющиеся менеджерами по своей сути, то есть лидерами. Они редко способны разделять работу и дом, поэтому используют командный стиль общения и с близкими. Если муж не готов это терпеть и в некоторой степени подчиняться, то отношения долго не сохранятся, заключил Самбурский.

Ранее семейный психолог Юлия Метлова рассказала, почему женщин стали привлекать "ботаники", по ее мнению, те, кто много читает, учится, увлечен делом, умеет лучше понимать себя и других. Это делает их интересными и для общения, и для построения долгих отношений.

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