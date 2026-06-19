Психолог Самбурский: детские травмы превращают любовь к партнеру в одержимость

Зависимость от партнера, которая проявляется в навязчивых звонках, слежке и болезненной ревности, все чаще становится причиной обращений к психотерапевтам, сообщили СМИ. Как распознать "любовную зависимость" и что делать, оказавшись в ловушке удушающих отношений, разбиралась Москва 24.

Вредная привычка?

Россияне стали чаще обращаться к психотерапевтам из-за "любовной зависимости" – одержимости партнерами, сообщил телеграм-канал SHOT. Специалисты фиксируют рост случаев любовной обсессии, при которой люди слишком зацикливаются на объекте симпатии и не могут избавиться от этого.

По данным экспертов, такое состояние проявляется в навязчивых сообщениях и звонках, постоянной слежке за соцсетями, болезненной ревности и невозможности принять отказ от любимого или факт расставания. Уточняется, что от недуга страдают как мужчины, так и женщины, возраст в этом вопросе неважен.

При этом врач-психиатр Валерия Закуражная отметила, что чаще всего в случае с "любовной зависимостью" речь идет не о психического патологии, а об аддикции отношений. В последнем случае любовь для партнера становится главным источником эмоций, а зависимость от возлюбленного оказывается почти такой же, как от вредных привычек. Некоторые доходят до полного психоза, правда, такие истории происходят редко.

Ранее стало известно, что российские пары начали также ревновать возлюбленных к искусственному интеллекту (ИИ). Как пояснила специалист по семейным взаимоотношениям Елена Гречко, распространенный сценарий выглядит так: одному из партнеров не хватает внимания, он находит поддержку у ИИ и проводит с ним все больше времени, а второй супруг воспринимает это как эмоциональную измену.

Ситуацию усугубляет и то, что нейросеть оказалась специалистом по утешению. Согласно одному из исследований, уровень эмпатии у ИИ выше, чем у среднестатистического человека.

"Душить своей любовью"

Клинический психолог Станислав Самбурский объяснил в разговоре с Москвой 24, что состояние "любовной зависимости" не возникает само по себе.

"Как правило, оно характерно для тревожных людей, травмированных в детстве, недолюбленных, недооцененных, у которых зачастую был не самый приятный опыт первых отношений. Когда один человек буквально налипает на другого (как жвачка, которой можно "забить" любые щели), он тем самым пытается заглушить боль и тревогу: о своей непривлекательности, о том, что в детстве его не любили родители, и так далее", – отметил специалист.

Таким образом, человек, оказавшийся в центре внимания, становится жертвой удушающей любви и гиперопеки.





Станислав Самбурский клинический психолог Начиная душить человека своей любовью, важно помнить – этим чувством тоже можно убить. Чаще этому подвержены девушки, в результате чего парни быстрее пытаются избавиться от этой истории, поскольку не хотят, чтобы любимая заменяла сразу всех (маму, жену, друзей и так далее). Зависимость усугубляется, если происходит что-то глобальное и стрессовое: потеря работы, смерть близких. В таком случае хочется "налипнуть" на кого-то особенно остро. Если такого человека бросают, это воспринимается как конец жизни.

Тем, кто оказывается в таких ситуациях, эксперт рекомендовал, прежде всего, обратиться к психологу, чтобы разобраться в корнях проблемы. Параллельно важно учиться создавать внутренние опоры: перестать преследовать бывшего звонками и сообщениями, дать ему пространство и время. Отношения можно восстановить только тогда, когда один партнер не растворяется в другом и не подавляет его любовью.

"У каждого должно быть время на себя – своя личная жизнь. Нужно найти места, которые человек станет посещать регулярно. Например, работа: даже если что-то случилось, можно выйти на любое место – это будет отвлекать. Человек без деятельности быстро стареет и когнитивно, и физически. Также стоит заняться любимым спортом, найти сообщество по интересам. Все это в сумме поможет переключить внимание на других людей", – добавил психолог.

При отсутствии собственной жизни пространство для здоровой любви не появится. Необходимо учиться получать удовольствие из разных источников, а не "высасывать жизнь" из одного человека, заключил Самбурский.