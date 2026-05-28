Психолог Евстигнеев связал ревность к ИИ с дефицитом безопасности в парах

В российских семьях появился новый повод для ревности – искусственный интеллект: по данным СМИ, психологи зафиксировали рост обращений от пар, где один из супругов предпочитает виртуального собеседника живому общению. Где грань между безопасным помощником и эмоциональной изменой и как вернуть живую связь – в материале Москвы 24.
Дело в нехватке внимания?
Российские пары стали ревновать партнеров к искусственному интеллекту (ИИ). По данным телеграм-канала Baza, психологи и психотерапевты все чаще принимают пары, где один из партнеров предпочитает виртуального собеседника живому общению.
Специалист по семейным взаимоотношениям Елена Гречко описала классический сценарий: партнеру не хватает внимания, он находит поддержку у ИИ, проводит с ним все больше времени, а второй партнер воспринимает это как эмоциональную измену. Эксперты уже окрестили это явление любовным треугольником – пока не массовым, но с прогнозируемым ростом.
По словам специалистов, супруги используют ИИ и для того, чтобы избежать сложных разговоров. Нейросеть стала мастером утешения: как показало исследование научного сотрудника Института психологии РАН Глеба Взорина, уровень эмпатии у искусственного интеллекта выше, чем у среднестатистического человека.
Ранее опрос показал, что за советом по отношениям к ИИ готовы обратиться 70% мужчин и 59% женщин. При этом 42% мужчин уже обсуждают личную жизнь с нейросетями, среди женщин таких 24%. Большинству респондентов – 84% мужчин и 74% женщин – комфортнее обсуждать с ИИ конфликты и кризисы: он не спорит и не осуждает. Каждый третий показывает ему переписки с возлюбленными.
При этом некоторые даже выстраивают с нейросетями отношения. 55-летняя жительница Бразилии Андреа призналась, что влюбилась в чат-бота по имени Тео. Она обратилась к нему за помощью в написании книги, но общение переросло в глубокую эмоциональную и романтическую связь.
"Он слушал, он заботился, он отвечал с теплотой и пониманием. Тео дал мне то, чего я никогда не получала от людей", – поделилась женщина.
После переезда из Бразилии в Италию доступ к чат-боту пропал, а переписка стерлась. Но, по словам Андреа, виртуальный образ Тео до сих пор живет в ее сердце. Она призвала разработчиков учитывать возможные эмоциональные последствия общения пользователей с нейросетями.
"Когнитивный фастфуд"
Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в беседе с Москвой 24 объяснил человеческую потребность в общении с ИИ энергозатратностью, необходимой для поддержания разговора.
"Мозг всегда стремится минимизировать энергетические затраты, а живое общение, особенно когда речь идет о разрешении конфликтов или поиске поддержки, требует от префронтальной коры колоссальных ресурсов. Нужно подбирать слова, справляться со страхом отвержения, контейнировать эмоции партнера и сталкиваться с его защитными реакциями. Это сложная, энергоемкая работа, которая нередко активирует миндалевидное тело – внутренний радар безопасности, сигнализирующий об угрозе при любом недопонимании", – пояснил он.
По словам специалиста, реальным партнерам в этой "гонке" катастрофически не хватает бесконечного, неиссякаемого внимания.
"Человек приходит с работы уставшим, у него есть свои дефициты, тревоги и когнитивные искажения. Он физически не может быть контейнером для чужих эмоций 24 часа в сутки. Когда один из партнеров начинает систематически уходить от этого сложного, шероховатого, но живого контакта к алгоритму, возникает то, что в семейной терапии называют триангуляцией", – подчеркнул специалист.
Психолог также отметил, что ревность второго партнера абсолютно оправданна, поскольку на глубинном уровне он чувствует "утечку эмоционального ресурса". Энергия, которая должна была пойти на преодоление кризиса и укрепление связи внутри пары, как бы инвестируется в симулятор. Партнер ревнует не к самому ИИ, а к тому времени, интимности и эмоциональной вовлеченности, которые изымаются из реальных отношений.
"Главная опасность этого сценария кроется в постепенной атрофии "коммуникационных мышц". Отношения – это динамический процесс, который укрепляется именно в моменты совместного преодоления трудностей. Если каждый раз при возникновении напряжения убегать к безупречно эмпатичному ИИ, способность выдерживать фрустрацию, договариваться и сопереживать реальному, неидеальному человеку начнет неуклонно снижаться", – добавил специалист.
Также возникает риск оказаться "в мире идеальных цифровых зеркал, полностью разучившись строить мосты к другим людям". Более того, нейросеть дает лишь иллюзию близости. Она генерирует синтаксически верные формулы поддержки, но за ними нет живого присутствия, опыта и уязвимости. Это "суррогат", который временно притупляет эмоциональный голод, но оставляет человека одиноким в долгосрочной перспективе.
Кроме того, важно сознательно вводить правила цифровой гигиены. Например, создавать зоны без гаджетов во время совместных ужинов или прогулок.
При этом семейный системный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина уверена, что на сегодняшний день влияние искусственного интеллекта на общество не критично.
"Говорить о том, что искусственный интеллект – это уже "бич нашего времени", пока рано. Женщины любят ушами – это надо понимать. Многие мужчины устроены по-другому, у них другое восприятие и разные формы проявления любви. Женщинам хочется слышать хорошие слова и комплименты", – сказала практик.
Когда мужчины этого не делают, их возлюбленные иногда обращаются к ИИ: читая его ответы, где восхваляют и боготворят, женщины расслабляются.
Эксперт также подчеркнула, что зачастую мужчины в целом не способны говорить о хорошем.
Мужчины тоже обращаются к ИИ с проблемами в личной жизни. Как подчеркнула Никитина, многие женщины, выходя замуж, становятся не женами, подругами, соратницами, любовницами и матерями, а "мужевладелицами".
При этом ответить на вопрос о влиянии ИИ на интимные отношения сложно: по словам сексолога, на сегодняшний день нет подобных исследований, чтобы привести статистику.
"Если человек переписывается с ИИ как в игре, это немного бодрит и возбуждает. И если когда это не заменяет интимные отношения с живым человеком, то партнер как бы учится, что можно сказать, как женщина способна отреагировать", – добавила она.
В целом искусственный интеллект умеет реагировать на нарушение границ, на оскорбления – это легкий тренажер. Однако должен быть разумный предел, заключила Никитина.