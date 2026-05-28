28 мая, 19:23

Психолог Евстигнеев связал ревность к ИИ с дефицитом безопасности в парах

Эмоциональный контейнер: почему общение с ИИ приводит к ревности в парах

В российских семьях появился новый повод для ревности – искусственный интеллект: по данным СМИ, психологи зафиксировали рост обращений от пар, где один из супругов предпочитает виртуального собеседника живому общению. Где грань между безопасным помощником и эмоциональной изменой и как вернуть живую связь – в материале Москвы 24.

Дело в нехватке внимания?

Российские пары стали ревновать партнеров к искусственному интеллекту (ИИ). По данным телеграм-канала Baza, психологи и психотерапевты все чаще принимают пары, где один из партнеров предпочитает виртуального собеседника живому общению.

Специалист по семейным взаимоотношениям Елена Гречко описала классический сценарий: партнеру не хватает внимания, он находит поддержку у ИИ, проводит с ним все больше времени, а второй партнер воспринимает это как эмоциональную измену. Эксперты уже окрестили это явление любовным треугольником – пока не массовым, но с прогнозируемым ростом.

По словам специалистов, супруги используют ИИ и для того, чтобы избежать сложных разговоров. Нейросеть стала мастером утешения: как показало исследование научного сотрудника Института психологии РАН Глеба Взорина, уровень эмпатии у искусственного интеллекта выше, чем у среднестатистического человека.

Ранее опрос показал, что за советом по отношениям к ИИ готовы обратиться 70% мужчин и 59% женщин. При этом 42% мужчин уже обсуждают личную жизнь с нейросетями, среди женщин таких 24%. Большинству респондентов – 84% мужчин и 74% женщин – комфортнее обсуждать с ИИ конфликты и кризисы: он не спорит и не осуждает. Каждый третий показывает ему переписки с возлюбленными.

При этом некоторые даже выстраивают с нейросетями отношения. 55-летняя жительница Бразилии Андреа призналась, что влюбилась в чат-бота по имени Тео. Она обратилась к нему за помощью в написании книги, но общение переросло в глубокую эмоциональную и романтическую связь.

"Он слушал, он заботился, он отвечал с теплотой и пониманием. Тео дал мне то, чего я никогда не получала от людей", – поделилась женщина.

После переезда из Бразилии в Италию доступ к чат-боту пропал, а переписка стерлась. Но, по словам Андреа, виртуальный образ Тео до сих пор живет в ее сердце. Она призвала разработчиков учитывать возможные эмоциональные последствия общения пользователей с нейросетями.

"Когнитивный фастфуд"

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в беседе с Москвой 24 объяснил человеческую потребность в общении с ИИ энергозатратностью, необходимой для поддержания разговора.

"Мозг всегда стремится минимизировать энергетические затраты, а живое общение, особенно когда речь идет о разрешении конфликтов или поиске поддержки, требует от префронтальной коры колоссальных ресурсов. Нужно подбирать слова, справляться со страхом отвержения, контейнировать эмоции партнера и сталкиваться с его защитными реакциями. Это сложная, энергоемкая работа, которая нередко активирует миндалевидное тело – внутренний радар безопасности, сигнализирующий об угрозе при любом недопонимании", – пояснил он.

ИИ в этой системе координат выступает как идеальный "когнитивный фастфуд". Он предлагает абсолютно безопасную, безбарьерную среду, где гарантированно нет критики, усталости, раздражения или встречных претензий. Обращаясь к нейросети, человек получает мгновенную дофаминовую инъекцию. Его слушают, валидируют его чувства и дают эмпатичные ответы без малейшего риска социального отвержения.
По словам специалиста, реальным партнерам в этой "гонке" катастрофически не хватает бесконечного, неиссякаемого внимания.

"Человек приходит с работы уставшим, у него есть свои дефициты, тревоги и когнитивные искажения. Он физически не может быть контейнером для чужих эмоций 24 часа в сутки. Когда один из партнеров начинает систематически уходить от этого сложного, шероховатого, но живого контакта к алгоритму, возникает то, что в семейной терапии называют триангуляцией", – подчеркнул специалист.

Психолог также отметил, что ревность второго партнера абсолютно оправданна, поскольку на глубинном уровне он чувствует "утечку эмоционального ресурса". Энергия, которая должна была пойти на преодоление кризиса и укрепление связи внутри пары, как бы инвестируется в симулятор. Партнер ревнует не к самому ИИ, а к тому времени, интимности и эмоциональной вовлеченности, которые изымаются из реальных отношений.

"Главная опасность этого сценария кроется в постепенной атрофии "коммуникационных мышц". Отношения – это динамический процесс, который укрепляется именно в моменты совместного преодоления трудностей. Если каждый раз при возникновении напряжения убегать к безупречно эмпатичному ИИ, способность выдерживать фрустрацию, договариваться и сопереживать реальному, неидеальному человеку начнет неуклонно снижаться", – добавил специалист.

Также возникает риск оказаться "в мире идеальных цифровых зеркал, полностью разучившись строить мосты к другим людям". Более того, нейросеть дает лишь иллюзию близости. Она генерирует синтаксически верные формулы поддержки, но за ними нет живого присутствия, опыта и уязвимости. Это "суррогат", который временно притупляет эмоциональный голод, но оставляет человека одиноким в долгосрочной перспективе.

Чтобы не допустить такого сценария, важно вернуть искусственному интеллекту истинный статус удобного инструмента. Начать стоит с признания, что, если человека тянет излить душу алгоритму, а не супругу, это не просто невинная беседа, а яркий диагностический маркер того, что в отношениях с партнером образовался дефицит безопасности или признания. Необходимо легализовать эту проблему внутри пары, открыто обсудив ее без взаимных обвинений.
Кроме того, важно сознательно вводить правила цифровой гигиены. Например, создавать зоны без гаджетов во время совместных ужинов или прогулок.

При этом семейный системный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина уверена, что на сегодняшний день влияние искусственного интеллекта на общество не критично.

"Говорить о том, что искусственный интеллект – это уже "бич нашего времени", пока рано. Женщины любят ушами – это надо понимать. Многие мужчины устроены по-другому, у них другое восприятие и разные формы проявления любви. Женщинам хочется слышать хорошие слова и комплименты", – сказала практик.

Когда мужчины этого не делают, их возлюбленные иногда обращаются к ИИ: читая его ответы, где восхваляют и боготворят, женщины расслабляются.

Однако сказать, что общение с бездушным чатом как-то радикально влияет на отношения, нельзя. Это может спровоцировать ссоры в паре, когда женщина предъявляет мужчине претензию: "Почему ты не умеешь говорить красивые вещи, как ИИ?" Но то, что это прямо ведет к разводам, я как специалист сказать не могу.
Эксперт также подчеркнула, что зачастую мужчины в целом не способны говорить о хорошем.

Мужчины тоже обращаются к ИИ с проблемами в личной жизни. Как подчеркнула Никитина, многие женщины, выходя замуж, становятся не женами, подругами, соратницами, любовницами и матерями, а "мужевладелицами".

Они разговаривают с позиции, как с ними разговаривали в семье, когда они были девочками, в тоне школьной учительницы. Ужасно слышать, когда жена говорит: "Я своему мужу разрешаю..." – и дальше по списку. Мужчины из-под опеки матери попадают под точно такое же крыло жены, им тоже хочется ласки, нежности, женской энергии. Но когда возлюбленная насаждает свою жесткую, неженскую энергию, мужчина начинает искать выход.
При этом ответить на вопрос о влиянии ИИ на интимные отношения сложно: по словам сексолога, на сегодняшний день нет подобных исследований, чтобы привести статистику.

"Если человек переписывается с ИИ как в игре, это немного бодрит и возбуждает. И если когда это не заменяет интимные отношения с живым человеком, то партнер как бы учится, что можно сказать, как женщина способна отреагировать", – добавила она.

В целом искусственный интеллект умеет реагировать на нарушение границ, на оскорбления – это легкий тренажер. Однако должен быть разумный предел, заключила Никитина.

