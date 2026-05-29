Параметры движения поездов на МЦД-4 изменятся в выходные дни первой половины июня

В Москве в выходные дни с 30 мая до 1 июня, а также 6–8 июня и 12–15 июня изменятся параметры движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4). Об этом сообщает столичный Дептранс.

Изменения связаны с плановыми работами по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке Железнодорожная – Реутово. В этот период интервалы будут увеличены до 20 минут, а у некоторых поездов изменятся остановки.

В частности, на Калужском направлении и центральном участке часть поездов от Апрелевки проследует до станции Марьина Роща. При этом незначительная часть поездов будет отменена.

В свою очередь, на Нижегородском направлении частично увеличится интервал движения. У некоторых поездов изменится платформа отправления и набор остановок.

"Перед поездкой рекомендуем сверяться с расписанием на сайте и в приложении перевозчика", – добавили в департаменте.

Вместе с тем на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) 30 мая движение поездов будет изменено из-за строительных работ в районе станции Химки. Интервалы на Ленинградском и Казанском направлениях будут увеличены, часть поездов проследует станции без остановок.

В частности, на Ленинградском направлении после 19:00 интервалы движения местами увеличатся до 20 минут, после 22:00 – до 40 минут.