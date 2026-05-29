Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 16:06

Транспорт

Параметры движения поездов на МЦД-4 изменятся в выходные дни первой половины июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в выходные дни с 30 мая до 1 июня, а также 6–8 июня и 12–15 июня изменятся параметры движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4). Об этом сообщает столичный Дептранс.

Изменения связаны с плановыми работами по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке Железнодорожная – Реутово. В этот период интервалы будут увеличены до 20 минут, а у некоторых поездов изменятся остановки.

В частности, на Калужском направлении и центральном участке часть поездов от Апрелевки проследует до станции Марьина Роща. При этом незначительная часть поездов будет отменена.

В свою очередь, на Нижегородском направлении частично увеличится интервал движения. У некоторых поездов изменится платформа отправления и набор остановок.

"Перед поездкой рекомендуем сверяться с расписанием на сайте и в приложении перевозчика", – добавили в департаменте.

Вместе с тем на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) 30 мая движение поездов будет изменено из-за строительных работ в районе станции Химки. Интервалы на Ленинградском и Казанском направлениях будут увеличены, часть поездов проследует станции без остановок.

В частности, на Ленинградском направлении после 19:00 интервалы движения местами увеличатся до 20 минут, после 22:00 – до 40 минут.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика