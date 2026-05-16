16 мая, 10:51

Более 1,6 тыс указателей к метро, МЦД и МЦК установили в Москве

Более 1,6 тысячи информационных указателей к станциям метро, МЦК и МЦД установлено в Москве. Они помогают находить дорогу к школам, поликлиникам, офисам "Мои документы", речным вокзалам и другим объектам, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Впервые такие указатели появились в 2019–2020 годах. Они помогают жителям и гостям столицы находить дорогу не только к станциям, но и к другим объектам транспорта", – отметила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Больше всего указателей ведут к станциям "Марьина Роща" (26 табличек), "Текстильщики" (25) и "Рижская" (24), которые входят в состав Большой кольцевой линии.

На Арбатско-Покровской линии существует самый длинный перегон в метро – между станциями "Крылатское" и "Строгино". Всего в Москве работают более 300 станций метро и МЦК, общая протяжeнность линий составляет 920 километров.

Ранее более 73 тысяч навигационных элементов начали обновлять в столице в связи с открытием нового городского вокзала Москва-Сити МЦД-1, который объединил станции Филевской линии метрополитена, МЦК, МЦД-1 и МЦД-4. При этом еще в 2010-м на его месте была не очень востребованная станция Белорусского направления, которой пользовались не более 200 пассажиров в день.

Специалистам предстоит обновить свыше 5,5 тысячи схем на МЦД и более 67 тысяч элементов навигации в метрополитене. Они уже нанесли новую информацию на более чем 450 указателей на МЦК.

Около 100 тыс пассажиров в сутки смогут пересаживаться на вокзале Москва-Сити

