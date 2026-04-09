09 апреля, 14:50

Собянин запустил движение на самом протяженном трамвайном маршруте в мире

Сергей Собянин открыл второй Московский трамвайный диаметр – маршрут Т2. Новая линия протянулась на 33 километра, соединив станцию метро "Чертановская" на юге столицы с МЦД-4 Новогиреево на востоке.

"Количество людей, которые пересаживаются с других видов транспорта на трамвай, достаточно большое. Когда мы открывали первый диаметр, это было в прошлом году, много было очень скепсиса. Должен сказать, что у нас количество пассажиров удвоилось, и не просто там процент, а в два раза стало больше по всему трамвайному маршруту", – сказал градоначальник.

Мэр отметил, что на данный момент число граждан, пользующихся трамваем достигает 50 тысяч. С открытием Т2 ожидается рост пассажиров до 90 тысяч человек.

Собянин уточнил, что в 2010 году трамваями пользовались немногим более 600 тысяч человек, а в настоящее время этот показатель приближается к 900 тысячам. Мэр выразил уверенность, что при сохранении текущей тенденции пассажиропоток превысит миллион человек. В рамках диалога со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана градоначальник также коснулся перспектив внедрения беспилотных технологий в общественном транспорте, отметив, что для рельсового общественного транспорта это достижимая цель в ближайшие 5–7 лет.

По словам мэра, Т2 объединил маршруты трамваев № 3 и 37, а также новый участок на проспекте Академика Сахарова, что сделало его самым длинным трамвайным маршрутом в мире.

Трамваи на маршруте будут ходить каждые 6 минут, а на центральном участке (10 километров между "Тульской" и "Красносельской") интервал движения трамваев Т1 и Т2 составит всего 3 минуты. Перевозку осуществляют современные "Витязь-Москва" и "Львенок-Москва" с автономным ходом.

Открытие трамвайного пути улучшит транспортное обслуживание более 2 миллионов жителей. Всего на маршруте 79 остановок, а общее время в пути составляет 140 минут. Доступны пересадки на 4 ж/д вокзала, 31 станцию метро, МЦК и МЦД. Кроме того, до конца 2026 года еще 11 трамваев Краснопресненской трамвайной сети оборудуют беспилотными технологиями.

Ранее сообщалось, что пассажирам скоростных поездов РЖД стала доступна посадка по биометрии. Сервис "Мигом" пока работает в пилотном режиме на начальных станциях маршрутов Москва – Кострома, Москва – Иваново и Москва – Нижний Новгород.

