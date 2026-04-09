Собянин запустил движение на самом протяженном трамвайном маршруте в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин

Сергей Собянин открыл второй Московский трамвайный диаметр – маршрут Т2. Новая линия протянулась на 33 километра, соединив станцию метро "Чертановская" на юге столицы с МЦД-4 Новогиреево на востоке.

"Количество людей, которые пересаживаются с других видов транспорта на трамвай, достаточно большое. Когда мы открывали первый диаметр, это было в прошлом году, много было очень скепсиса. Должен сказать, что у нас количество пассажиров удвоилось, и не просто там процент, а в два раза стало больше по всему трамвайному маршруту", – сказал градоначальник.

Мэр отметил, что на данный момент число граждан, пользующихся трамваем достигает 50 тысяч. С открытием Т2 ожидается рост пассажиров до 90 тысяч человек.

Собянин уточнил, что в 2010 году трамваями пользовались немногим более 600 тысяч человек, а в настоящее время этот показатель приближается к 900 тысячам. Мэр выразил уверенность, что при сохранении текущей тенденции пассажиропоток превысит миллион человек. В рамках диалога со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана градоначальник также коснулся перспектив внедрения беспилотных технологий в общественном транспорте, отметив, что для рельсового общественного транспорта это достижимая цель в ближайшие 5–7 лет.

По словам мэра, Т2 объединил маршруты трамваев № 3 и 37, а также новый участок на проспекте Академика Сахарова, что сделало его самым длинным трамвайным маршрутом в мире.

Трамваи на маршруте будут ходить каждые 6 минут, а на центральном участке (10 километров между "Тульской" и "Красносельской") интервал движения трамваев Т1 и Т2 составит всего 3 минуты. Перевозку осуществляют современные "Витязь-Москва" и "Львенок-Москва" с автономным ходом.

Открытие трамвайного пути улучшит транспортное обслуживание более 2 миллионов жителей. Всего на маршруте 79 остановок, а общее время в пути составляет 140 минут. Доступны пересадки на 4 ж/д вокзала, 31 станцию метро, МЦК и МЦД. Кроме того, до конца 2026 года еще 11 трамваев Краснопресненской трамвайной сети оборудуют беспилотными технологиями.

