Новости

Новости

10 февраля, 15:29

Транспорт

РЖД запустили нового голосового помощника для пассажиров

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Российские железные дороги (РЖД) объявили о запуске нового голосового помощника – "Аврора. Пост опубликован в телеграм-канале компании.

"На горячей линии Центра поддержки клиентов РЖД пассажирам теперь помогает новый голосовой помощник <...>. Общение с ней станет для пассажиров приятнее, а сам звонок – продуктивнее", – следует из сообщения.

Аврора создана на основе искусственного интеллекта и обучена на записях профессиональных дикторов. Эксперты вручную настроили ее интонации и ударения для естественного и четкого звучания во время произнесения названий станций и железнодорожных терминов.

В настоящее время ассистент уже помогает более чем половине всех клиентов. Причем функционирует он без участия операторов, самостоятельно решая большинство вопросов, касающихся в том числе планирования и завершения поездки.

В круглосуточном режиме помощник выполняет следующие задачи:

  • подсказывает расписание и стоимость билетов;
  • объясняет правила покупки, возврата, провоза багажа и животных;
  • предоставляет сведения об онлайн-сервисах РЖД, акциях и турмаршрутах;
  • дает рекомендации маломобильным пассажирам;
  • помогает проверять статус обращений.

"Аврора "умнеет" с каждым днем. Ее технологическая платформа постоянно совершенствуется на основе диалогов с клиентами, анализируя обратную связь от пассажиров. Она учится точнее понимать запросы, прорабатывает новые сценарии общения и расширяет базу знаний", – добавили в РЖД.

Между тем Российские железные дороги продолжают работать над запуском для пассажиров возможности посадки по биометрии на поезда из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. Планируется, что нововведение станет доступно уже в первом квартале 2026 года.

Отмечается, что в данный момент сервис тестируется представителями ограниченной фокус-группы на указанных маршрутах. После подведения результатов тестирования посадка по биометрии станет доступна для теста пассажирами.

